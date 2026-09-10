Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.

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Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.