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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης

Μετά από καταγγελία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

  Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη.

   Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.

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   Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.

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