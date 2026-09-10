Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης
Μετά από καταγγελία
Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.
Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.
πηγή στην Google
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