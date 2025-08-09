Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος που είχε στο σπίτι του κοκαΐνη, ηρωίνη και ένα δίκαννο

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται 49χρονος στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, χθες το μεσημέρι στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων,

• 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη, συνολικού βάρους 12,13 γραμμαρίων,

• 1 ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ και

• δίκαννο κυνηγετικό όπλο, το οποίο ανήκε σε έτερο άτομο και για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια τον Απρίλιο του 2024.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.