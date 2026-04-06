Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη που επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες και τις έστειλε στο νοσοκομείο

Χειροπέδες σε μια 15χρονη στη Θεσσαλονίκη πέρασε η αστυνομία, για επίθεση σε βάρος τριών κοριτσιών το Σάββατο 4 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η 15χρονη συνελήφθη αφού επιτέθηκε σε τρία κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών στην Πλατεία Ευόσμου.

Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με το ένα κορίτσι να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Σε βάρος της 15χρονης σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανή εμπλοκή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση.