Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν συγκρούστηκε ένα αυτοκίνητο με μια μηχανή κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης.

Ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.