Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν συγκρούστηκε ένα αυτοκίνητο με μια μηχανή κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης.
Ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
