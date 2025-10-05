Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι στο «Δέντρο της μνήμης»

Το παρών στη συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη έδωσε την Κυριακή 5/10 πλήθος κόσμου.

Συγκεκριμένα, το κάλεσμα είχε δοθεί στο γλυπτό – φόρο τιμής στους 57 νεκρούς των Τεμπών, ως μια κίνηση αλληλεγγύης στον πατέρα που συνεχίζει την απεργία πείνας για 21η μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του αδικοχαμένου Γιώργου Παπάζογλου, μίλησε για τις λοιδορίες από στελέχη της κυβέρνησης κατά του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας «είναι λυπηρό το ότι η κυβέρνηση αντί να σταθεί πάνω από αυτό το δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι, λασπολογεί, με αυτόν τον αισχρό τρόπο».