Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας του ΟΑΣΘ με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών το Σάββατο (28/2)

Σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας τους προχωρούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, με αφορμή την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Με αυτή την κινητοποίηση, συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) για την ίδια ημέρα.

Όπως σημειώνει το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ σε ανακοίνωσή του, την ημέρα της στάσης εργασίας, τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς και καλούν την κοινωνία να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα για καλύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις. Επιπλέον, καλούν το κοινό να παραστεί στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/2 στις 12:00, στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Η 28/2 όπως τονίζει το συνδικάτο, δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης για την απόδοση δικαιοσύνης και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών μετακίνησης για όλους.