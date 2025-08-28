Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Τούμπα – 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο μετά την παρέμβαση του ΕΚΑΒ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Τούμπα – 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά
DEBATER NEWSROOM

Eργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά στην οδό Σπανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχείρησαν συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή ιατρική μονάδα, τέσσερις διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ. Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ