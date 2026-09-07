Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη 13χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου – Αναζητούνται δύο άτομα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν 13χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου, στην περιοχή του Βαρδαρίου.

Σύμφωνα με το thestival, πιθανότατα το κορίτσι έπεσε από τον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου. Για την ανάσυρση της ανήλικης από την πρασιά του ξενοδοχείου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η 13χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Ιπποκράτειο”, όπου και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

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Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του DEBATER, το ανήλικο κορίτσι βρισκόταν στο δωμάτιο με δύο Αφγανούς.

Ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου, όταν αντιλήφθηκε ότι η κοπέλα είναι ανήλικη, ανέβηκε και χτύπησε την πόρτα και στην προσπάθεια να διαφύγουν και οι τρεις, η κοπέλα έπεσε στο κενό με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.