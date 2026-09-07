Αποκλειστικές εικόνες από το «στοιχειωμένο σπίτι» της Θεσσαλονίκης – Τι κρύβεται πίσω από τον μύθο

Στη Βασιλίσσης Όλγας 261-263, στην περιοχή του Ντεπό, βρίσκεται ένα από τα πιο μυστηριώδη και πολυσυζητημένα κτίρια της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την παλιά εγκαταλελειμμένη έπαυλη που οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν ως το «στοιχειωμένο σπίτι». Ένα κτίσμα γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί, εδώ και πολλές δεκαετίες, ιστορίες για ανεξήγητους θορύβους, ψιθύρους, σπασμένα τζάμια και ανθρώπους που εγκατέλειψαν τρομοκρατημένοι το εσωτερικό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη, το DEBATER βρέθηκε έξω από τη μυστηριώδη έπαυλη και κατέγραψε τη σημερινή εικόνα της.

Ένα κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών

Η κατασκευή του κτιρίου τοποθετείται, σύμφωνα με αρχειακές αναφορές, στην περίοδο 1919-1921. Οι ιδιοκτήτες του φέρεται να πέθαναν και η μετέπειτα αξιοποίηση της περιουσίας να εμποδίστηκε από κληρονομικές εκκρεμότητες.

Άλλες διηγήσεις υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του αντιμετώπισε προβλήματα από την πρώτη στιγμή και ότι τμήμα του δεύτερου ορόφου κατέρρευσε πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Με την πάροδο των ετών, η εγκατάλειψη και η φθορά αλλοίωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα του. Τα σκοτεινά ανοίγματα, οι γκρεμισμένοι τοίχοι και η βλάστηση που καλύπτει τμήματα του χώρου δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για να γεννηθεί ένας από τους πιο επίμονους αστικούς μύθους της Θεσσαλονίκης.

Θόρυβοι, κραυγές και η ιστορία των δύο εργολάβων

Μία από τις πιο διαδεδομένες ιστορίες αναφέρει ότι, κατά τη δεκαετία του 1980, δύο εργολάβοι ανέλαβαν να κατεδαφίσουν το κτίριο.

Σύμφωνα πάντοτε με τον θρύλο, οι δύο άνδρες πέθαναν την ημέρα που υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα: ο ένας από καρδιακό επεισόδιο και ο δεύτερος σε τροχαίο δυστύχημα. Η σύμπτωση αυτή παρουσιάστηκε ως απόδειξη μιας υποτιθέμενης κατάρας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από επαρκή ιστορική τεκμηρίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλες αφηγήσεις κάνουν λόγο για ανθρώπους που επιχείρησαν να διανυκτερεύσουν στο εσωτερικό του, αλλά έφυγαν μέσα στη νύχτα όταν άκουσαν κραυγές και δυνατούς θορύβους να έρχονται από τα δωμάτια και το υπόγειο.

Ο φωτογράφος και τα επτά δευτερόλεπτα μυστηρίου

Ξεχωριστή θέση στον μύθο κατέχει η ιστορία ενός φωτογράφου, ο οποίος φέρεται να πλησίασε την έπαυλη προκειμένου να την απαθανατίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αφήγηση θέλει τον άνδρα να αισθάνεται μια ανεξήγητη πίεση στο σώμα του, ενώ η φωτογραφική μηχανή του έπεσε και έσπασε. Αποφάσισε τότε να καταγράψει τους ήχους του χώρου με ένα φορητό μαγνητόφωνο.

Όταν άκουσε αργότερα την κασέτα, φέρεται να εντόπισε ένα κενό διάρκειας επτά δευτερολέπτων και, στη συνέχεια, ήχους που έμοιαζαν με βαριά βήματα και ψιθύρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία αναπαράχθηκε πολλές φορές, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο ηχητικό ντοκουμέντο που να επιτρέπει την επιβεβαίωσή της.

Οι σκοτεινές ιστορίες της Κατοχής

Μέρος της λαϊκής παράδοσης συνδέει το κτίριο και με σκοτεινά περιστατικά της Κατοχής. Κατά μία εκδοχή, στο εσωτερικό του λειτουργούσε παλαιότερα χαρτοπαικτική λέσχη, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως χώρος βασανιστηρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται, ωστόσο, για αφηγήσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και δεν συνοδεύονται από ασφαλή ιστορικά στοιχεία. Με τα χρόνια, διαφορετικές ιστορίες ενώθηκαν σε μία ενιαία, περισσότερο τρομακτική εκδοχή του παρελθόντος του κτιρίου.

Ένας αστικός μύθος που επιμένει

Πίσω από τις ιστορίες για φαντάσματα και κατάρες βρίσκεται ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα ηλικίας άνω του ενός αιώνα, η εικόνα του οποίου αρκούσε για να εξάψει τη φαντασία των κατοίκων.

Οι ήχοι που αποδόθηκαν σε μεταφυσικές παρουσίες θα μπορούσαν να προέρχονται από τον άνεμο, τα σαθρά κουφώματα, τα σπασμένα τζάμια ή ζώα που εισέρχονταν στο εσωτερικό του. Καμία από τις υπερφυσικές διηγήσεις δεν έχει αποδειχθεί.

Αυτό, βέβαια, δεν εμπόδισε το σπίτι της Βασιλίσσης Όλγας να γίνει σημείο αναφοράς για γενιές Θεσσαλονικέων και να παραμείνει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της αστικής μυθολογίας της πόλης.