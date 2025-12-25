Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στην τράπεζα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.

Στο βίντεο φαίνεται ακριβώς η στιγμή όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά και σε περισσότερα από έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, ενώ έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ελληνικό FBI έχει αναλάβει τις έρευνες για την έκρηξη. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής «χτενίζουν» την περιοχή λεπτομερώς, αναζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τις αστυνομίας, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η έκρηξη μοιάζει με την έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη εκείνη είχε συμβεί στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μία 39χρονη γυναίκα.