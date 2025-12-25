Θεσσαλονίκη: Δεν προειδοποίησαν για την έκρηξη στην τράπεζα στον Εύοσμο – Στα χέρια του ελληνικού FBI η έρευνα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά σε κατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Γύρω στις 03:20 σημειώθηκε η έκρηξη, κοντά σε κατάστημα τράπεζας που βρίσκεται στη συμβολή της κεντρικής οδού Καραολή και Δημητρίου με τη Σαλαμίνος στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε ο τραυματισμός κάποιου ανθρώπου, καθώς της έκρηξης δεν προηγήθηκε κανένα τηλεφώνημα ώστε να αποκλειστεί η περιοχή. Οι δράστες φαίνεται πως ήταν διατεθειμένοι να πάρουν το ρίσκο για κάποιο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο ανθρώπου.

«Νομίζαμε ότι βομβαρδίζεται ο τόπος»

Πολύ μεγάλη ήταν η ισχύς της έκρηξης, καθώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εισόδους τριών πολυκατοικιών και επτά αυτοκίνητα. Περίοικοι μιλούν για ένα πολύ δυνατό θόρυβο που τους σήκωσε από τα κρεβάτια.

«Πολύ μεγάλος θόρυβος, πολύ μεγάλη έκρηξη, νομίζαμε ότι γκρεμίστηκε το σπίτι», είπε στο STAR ένας άνδρας. «Νομίζαμε ότι βομβαρδίζεται ο τόπος», είπε μία άλλη κάτοικος.

Μια οικογένεια με μωρό 40 ημερών μένει ακριβώς πάνω από το σημείο που έγινε η έκρηξη και το αυτοκίνητό της υπέστη σοβαρές ζημιές.

Οι δράστες μάλλον δεν είχαν στόχο την τράπεζα

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βόμβα φαίνεται να είχε τοποθετηθεί στην οδό Σαλαμίνος και όχι στην πρόσοψη της τράπεζας. Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα υποδηλώνει ότι οι δράστες δεν είχαν ως στόχο το οικονομικό όφελος.

Άμεσα στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής, το οποίο περισυνέλλεξε τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Παράλληλα, την υπόθεση φαίνεται να έχει αναλάβει το «ελληνικό FBI». Οι αρχές πρόκειται να αναλύσουν προσεκτικά το οπτικό υλικό από όλες τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, με στόχο να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύνδεση με τον θάνατο της 39χρονης

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για έναν «επαγγελματικά» κατασκευασμένο εκρηκτικό μηχανισμό, που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, υπάρχουν ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Θυμίζουμε ότι σε εκείνο το περιστατικό, μια 39χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τότε, συνελήφθη ένας 36χρονος, στον οποίο ανήκε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου βρέθηκαν ποσότητες εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές, ενώ συνελήφθη επίσης ένας 42χρονος, που φερόταν να φιλοξενούσε τη 39χρονη στο σπίτι του στη δυτική Θεσσαλονίκη.