Θεσσαλονίκη: Σε δίκη οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ

Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας οι τρεις Τούρκοι που κατηγορούνται για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων (ΕΥΠ, που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο, στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Η δίκη προσδιορίστηκε για τον προσεχή Ιανουάριο με τους τρεις κατηγορούμενους -ηλικίας 49, 23 και 43 ετών- να διώκονται, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο συνέβη στις 27 Μαΐου 2025, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στελεχών της υπηρεσίας πληροφοριών σχετικά με το λεγόμενο τουρκικό οργανωμένο έγκλημα που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Οι τρεις κατηγορούμενοι, που θεωρούνταν ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, επέβαιναν σε τζιπ το οποίο είχε τεθεί υπό επιτήρηση από στελέχη της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κάποια στιγμή το αυτοκίνητο των Τούρκων σταμάτησε σε πρατήριο υγρών καυσίμων και ένας από τους επιβάτες του βγήκε έξω ανοίγοντας πυρ εναντίον αυτοκινήτου της ΕΥΠ στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός. Από το επεισόδιο δεν προέκυψε τραυματισμός, με τους τρεις Τούρκους να διαφεύγουν.

Λίγα 24ωρα αργότερα όμως κι έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η αστυνομία συνελήφθη, σε ορεινό χωρίο της Ροδόπης, ο 49χρονος που, κατά τη δικογραφία, πυροβόλησε, ενώ φαίνεται πως σχεδίαζε τη διαφυγή του στη Βουλγαρία. Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε υπό το βάρος φόβου και πανικού, θεωρώντας ότι απειλείται – όπως είπε – από ανθρώπους που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του. «Σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργούσα έτσι εάν γνώριζα ότι ήταν άνθρωποι της ΕΥΠ», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του.

Οι δύο συγκατηγορούμενοί του συνελήφθησαν το επόμενο διάστημα στην πόλη Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Εκδόθηκαν στην Ελλάδα και κλήθηκαν να απολογηθούν στην ίδια ανακρίτρια. «Δεν είχαμε καμία συμμετοχή ή εμπλοκή στο περιστατικό ούτε γνωρίζαμε ότι ο συμπατριώτης μας οπλοφορεί», ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.