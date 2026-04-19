Ανδρουλάκης: Οταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές (Βίντεο)
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, δημοσίευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει:
«Με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Pedro Sánchez, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Löfven, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική».
@nikos.androulakis
Spain called, and we answered. 🇪🇸✈️ Οταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Pedro Sánchez, τον Stefan Löfven και εκπροσώπους κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις