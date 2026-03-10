Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο της καθηγήτριας και τις καταγγελίες για εκφοβισμό

Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Συγκεκριμένα την εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με βάση τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή- παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Η ίδια, σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας. Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο.

Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.