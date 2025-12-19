Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που κατηγορείται ότι πήγε να πνίξει με κορδόνια την σύντροφό του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 44χρονος από την Θεσσαλονίκη που φαίνεται να προσπάθησε να πνίξει την 34χρονη σύντροφό του με δύο κορδόνια μετά από καυγά.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγελία έγινε την περασμένη Κυριακή (14/12) το σπίτι της 34χρονης γυναίκας, με καταγωγή από την Ουκρανία, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης μπροστά στα έκπληκτα μάτια του 14χρονου γιου της.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες. Κατήγγειλε επίσης ότι ο 44χρονος κινήθηκε και εναντίον του γιου της, όταν εκείνος πήγε να βοηθήσει την μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται περί ενδοοικογενειακής απόπειρας ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έγινε φραστικό επεισόδιο, αλλά δεν άσκησε βία ούτε στην σύντροφό του ούτε στο ανήλικο. Υποστήριξε επίσης ότι ο καβγάς ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας που του έκανε η 34χρονη.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που ομόφωνα του «έδειξαν» το δρόμο για τις φυλακές.