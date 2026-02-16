Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές μετά την κακοκαιρία (βίντεο)

Σε κίνδυνο βρίσκεται μία πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε την περιοχή την Κυριακή (15/2).

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επί της οδού Θουκυδίδου, ακριβώς δίπλα σε πολυκατοικία υπάρχει μια πρασιά πάνω σε βράχο που συνορεύει με πολυκατοικία που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατέρρευσε.

Μάλιστα, οι κάτοικοι αναφέρουν πως είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2015, παρατηρώντας κάτω από την πρασιά ρωγμές ήδη από τότε.

Είχαν ειδοποιήσει την πολεοδομία που είχε συστήσει να γίνουν εργασίες στήριξης, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάτι.