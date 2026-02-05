Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 6 ετών και 4 μηνών σε πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο για βιασμό

Το δρόμο για τη φυλακή «έδειξε» με απόφασή του το Εφετείο σε 45χρονο, πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο, που κρίθηκε ένοχος για βιασμό γυναίκας, η οποία εκδιδόταν στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, παράνομη βία και παράνομη οπλοφορία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και 4 μηνών. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού τού πρότερου σύννομου βίου, σε κάθειρξη 7,5 ετών, ποινή η οποία είχε ανασταλεί ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.

Καθώς ο καταδικασθείς δεν παρέστη στην απαγγελία της εφετειακής απόφασης (εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους) θεωρείται πλέον φυγόποινος.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε κάνει η παθούσα, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, οι πράξεις τελέστηκαν το καλοκαίρι του 2018.

Την περίοδο εκείνη, ο 45χρονος υπηρετούσε ως εξωτερικός φρουρός σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βόρειας Ελλάδος, ενώ στη συνέχεια μετατάχθηκε στη Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.

Όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, η καταγγέλλουσα δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο για να εξεταστεί, παρότι δόθηκε εντολή να προσαχθεί- με τις αναζητήσεις όμως να αποβαίνουν άκαρπες. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δικαστήριο ανέγνωσε τις καταθέσεις που είχε δώσει στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αυτές, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 45χρονος, παριστάνοντας τον αστυνομικό, την ανάγκασε να συνευρεθεί μαζί του, απειλώντας την ότι θα την βάλει φυλακή και εκφοβίζοντάς την με την επίδειξη όπλου ή γκλοπ.

Μέσω των συνηγόρων του, ο καταδικασθείς αρνήθηκε τις πράξεις, αποδεχόμενος ότι συνευρέθηκε μία φορά με την 36χρονη, τότε, εκδιδόμενη, επί πληρωμή. Μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση είχε τεθεί σε αργία από την υπηρεσία του.