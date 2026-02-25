Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν τρία κιλά κοκαΐνης από τη Γερμανία – Τα είχαν κρύψει σε φούρνο μικροκυμάτων

Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν τρία κιλά κοκαΐνης από τη Γερμανία, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών ατόμων και στην ταυτοποίηση ενός ακόμα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση ύποπτο εμπόρευμα, το οποίο προέρχονταν από τη Γερμανία.

Από την εξέλιξη της επιχείρησης, διακριβώθηκε η δράση των κατηγορούμενων, οι οποίοι, κατά περίπτωση παρέλαβαν το επίμαχο εμπόρευμα, ενώ παράλληλα, κατά τη διαδρομή τους προς τον τελικό τους προορισμό, λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Ακολούθως, κατά τον χρόνο παράδοσης σε οικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ακινητοποιήθηκαν οι τρεις από τους κατηγορούμενους, εκ των οποίων ο ένας προκειμένου να ματαιώσει τη σύλληψή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Από την επιτόπια έρευνα στο επίμαχο εμπόρευμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένες, εντός φούρνου μικροκυμάτων, 3 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 2.927 γραμμάρια κοκαΐνης.

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας κοκαΐνης, πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, έρευνες και σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

αεροβόλο όπλο,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 4 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης, κατασχέθηκαν 4 οχήματα, από τα οποία τα 2 επαγγελματικά, ως μέσα τέλεσης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.