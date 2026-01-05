Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος οδηγούσε και είχε τον σκύλο με το λουρί να τρέχει δίπλα στο ΙΧ

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των Μαλγάρων το απόγευμα της Κυριακής (4/1)

Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Κυριακής (4/1).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την ώρα που ο άντρας οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του φέρεται να κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος κι έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα, ενώ κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

