Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 29 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, σε μάντρα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 2 αυτοκίνητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα οχήματα ή σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

