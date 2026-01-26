Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού – Τραυματίστηκαν τέσσερις εργαζόμενοι (Βίντεο)

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA, ο αγωγός της ΕΥΑΘ υπέστη θραύση, με αποτέλεσμα το νερό να εκτοξευθεί σε ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι τρεις εκ των τραυματιών έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος παραμένει νοσηλευόμενος, καθώς υπέστη κάταγμα κάτω από το γόνατο.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη διαδικασίας διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.