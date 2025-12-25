Θεσσαλονίκη: Δυνατή έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο – “Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός” (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/12, ανήμερα των Χριστουγέννων, λόγω ισχυρής έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:20 έξω από υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως είχε τοποθετηθεί παραπλεύρως του τραπεζικού καταστήματος, επί της οδού Σαλαμίνος.

Από τη δυνατή έκρηξη καταγράφηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος. Επίσης, ζημιές προκλήθηκαν σε παρακείμενα οχήματα, αλλά και στις πολυκατοικίες γύρω από την τράπεζα.

«Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» αναφέρουν κάτοικοι στο emakedonia.gr.

Σημειώνεται πως η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να βγουν από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ για την τοποθέτηση βόμβας.

Πάντως, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, οι δράστες δεν είχαν στόχο τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μακριά από αυτά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να κάνει έρευνες για το σοβαρό περιστατικό και να συλλέξει τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού.