Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν με ξύλα σε παρέα ανηλίκων, στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι 13χρονος – Συνελήφθη 18χρονος
Συνεχίζονται οι έρευνες για το σοβαρό περιστατικό
Επίθεση από ομάδα επτά ατόμων δέχτηκε μια παρέα ανηλίκων λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 13χρονος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του, όταν αρχικά συνομίλησαν με μια παρέα κοριτσιών. Λίγη ώρα αργότερα, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα έξι έως επτά ατόμων που κρατούσαν ξύλα.
Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 13χρονος, ο οποίος διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.
Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 18χρονου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων συμμετεχόντων συνεχίζονται.
