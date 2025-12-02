Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 39χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε και σκότωσε 35χρονο δικυκλιστή

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 39χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 39χρονος αυτοκινητιστής παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου, στη Χαριλάου.

Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε την πορεία, όταν αυτοκίνητο που βρισκόταν από πίσω του, τον κόρναρε. «Ήμουν σταματημένος λίγο πιο μπροστά από το φανάρι και εξέλαβα το κορνάρισμα ως σήμα για να ξεκινήσω», απολογήθηκε ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες. Όσον αφορά τον άτυχο δικυκλιστή, είπε ότι δεν τον αντιλήφθηκε.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τελικά να τον αφήσουν ελεύθερο με τους εξής τρεις περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση οδήγησης κάθε μορφής οχήματος.