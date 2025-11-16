Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο ξυλοδαρμού

Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Δυο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα

(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Ελεύθερες αφέθηκαν με εντολή Εισαγγελέα, οι έξι ανήλικες 13 και 14 ετών, που το βράδυ της Παρασκευής προσέγγισαν δύο 13χρονες συνομήλικές τους σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Εύοσμου και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τους επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν.

Μάλιστα δυο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον διαπληκτισμό, ενώ μία αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από την 13χρονη παθούσα.

Οι ανήλικες είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, που αφέθησαν ελεύθεροι χθες το απόγευμα.

