Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένοι έλεγχοι σε ανηλίκους και καταστήματα εστίασης – Μια σύλληψη για κατοχή κάνναβης

Εκτεταμένους ελέγχους σε ανηλίκους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και μία σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Η δράση υλοποιήθηκε από χθες το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 25 Ιανουαρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 96 άτομα, εκ των οποίων 76 ανήλικοι, καθώς και 11 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθη ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού βάρους 5,1 γραμμαρίων.

Στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, προκειμένου τα δεδομένα να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές με αυξημένα φαινόμενα ανήλικης παραβατικότητας. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.