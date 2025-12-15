Θεσσαλονίκη: Δημοτικοί υπάλληλοι έκλεψαν e-pass και περνούσαν διόδια
Το χρονικό της υπόθεσης
Στη σύλληψη τριών υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου προχώρησαν οι Αρχές.
Συγκεκριμένα, τρεις υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης απέσπασαν από παροπλισμένα απορριμματοφόρα τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες Egnatia Pass, να τους τοποθέτησαν στα δικά τους οχήματα και να τους χρησιμοποιούσαν για τις προσωπικές τους μετακινήσεις.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, πραγματοποίησαν 280 διελεύσεις από διόδια μέχρι τη νότια Ελλάδα.
