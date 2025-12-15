Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δημοτικοί υπάλληλοι έκλεψαν e-pass και περνούσαν διόδια

Το χρονικό της υπόθεσης

DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη τριών υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, τρεις υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης απέσπασαν από παροπλισμένα απορριμματοφόρα τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες Egnatia Pass, να τους τοποθέτησαν στα δικά τους οχήματα και να τους χρησιμοποιούσαν για τις προσωπικές τους μετακινήσεις.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, πραγματοποίησαν 280 διελεύσεις από διόδια μέχρι τη νότια Ελλάδα.

