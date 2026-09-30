Θεσσαλονίκη: Δικυκλιστής κυκλοφορούσε με καραμπίνα στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ειδοποιήθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης για αναβάτη μοτοσικλέτας που μετέφερε όπλο σε κεντρική διασταύρωση της πόλης.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εγνατία και Συγγρού. Ο δικυκλιστής εθεάθη να μεταφέρει μια καραμπίνα, η οποία ήταν ασφαλισμένη σε ειδική θήκη και δεμένη στην πίσω σχάρα της μοτοσικλέτας του.

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Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αποτελούμενες από αστυνομικούς ΔΙΑΣ, “Ζ” και ΟΠΚΕ οι οποίες μόλις είχαν αποδεσμευτεί από προηγούμενο συναγερμό για ειδοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε ακινητοποίηση και έλεγχο τόσο του οδηγού όσο και του όπλου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας κατείχε νόμιμα την καραμπίνα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες άδειες οπλοκατοχής και μεταφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου και τη διακρίβωση της νομιμότητας, οι αστυνομικοί αποδέσμευσαν τον δικυκλιστή, ο οποίος συνέχισε κανονικά την πορεία του.