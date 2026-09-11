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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σκουραίικα Σάμου

Καίει χαμηλή βλάστηση

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σκουραίικα Σάμου
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:48

Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε μισή ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 10 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:00.

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Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Δυτικής Σάμου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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