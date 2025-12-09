Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και “έλιωσε” δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα (βίντεο)

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

DEBATER NEWSROOM

Μεγάλο δέντρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα το μεσημέρι της Τρίτης (9/12).

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στη οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.

@tripsanisphotography1974 δέντρο έλιωσε 2 αυτοκίνητα #δεντρο #αυτοκινητο #φυσικηκαταστροφη #θεσαλλονικη #πυροσβεστική ♬ πρωτότυπος ήχος – tripsanis photography 1974

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

