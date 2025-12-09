Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και “έλιωσε” δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα (βίντεο)

Μεγάλο δέντρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα το μεσημέρι της Τρίτης (9/12).

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στη οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.