Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και “έλιωσε” δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα (βίντεο)
Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός
Μεγάλο δέντρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα το μεσημέρι της Τρίτης (9/12).
Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στη οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.
@tripsanisphotography1974 δέντρο έλιωσε 2 αυτοκίνητα #δεντρο #αυτοκινητο #φυσικηκαταστροφη #θεσαλλονικη #πυροσβεστική ♬ πρωτότυπος ήχος – tripsanis photography 1974
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
