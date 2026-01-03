Θεσσαλονίκη: Αυτόφωρες συλλήψεις από την αστυνομία

Σε αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα, καθώς και ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα προέβη χθες η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο πλαίσιο ελέγχων και περιπολιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα συνελήφθη στις Συκιές 27χρονος, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα προσωρινής κράτησης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για διακίνηση – αγορά – κατοχή ναρκωτικών. Το απόγευμα στην περιοχή των Μετεώρων συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν 2 πυρσούς και 6 κροτίδες. Στον δήμο Δέλτα συνελήφθη 53χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων συνελήφθη 38χρονος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για κλοπή.

Οι συλληφθέντες και οι σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν, αντίστοιχα, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Εξάλλου, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων ελέγχθηκαν συνολικά 69 ανήλικοι και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνελήφθη ένας ανήλικος για πλαστογραφία, διότι όπως διαπιστώθηκε αγόρασε δύο φιάλες αλκοολούχου ποτού, υποδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο είχε αλλοιώσει προκειμένου να φαίνεται ως ενήλικας.