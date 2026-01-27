Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ατύχημα με νταλίκα δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Περιφερειακή Οδό

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι

Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), προκαλώντας συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο.

