ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί κυνηγούν αγριογούρουνο για να το πιάσουν – Δείτε το viral βίντεο

Άλλη μια εμφάνιση άγριου ζώου στον αστικό ιστό

DEBATER NEWSROOM

Ακόμα μια εμφάνιση αγριογούρουνου στο αστικό κέντρο σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε δρόμο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Αρχικά, το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο και προσπάθησαν να το πιάσουν.

Ωστόσο, το ζώο δεν συνεργάστηκε, αρχίζοντας να τρέχει με τους αστυνομικούς να δίνουν… μάχη για να το ακινητοποιήσουν, το οποίο εν τέλει κατάφεραν.

