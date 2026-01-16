Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε η τρίτη κατά σειρά προσφυγή για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) όσον αφορά την τρίτη -κατά σειρά- προσφυγή που κατέθεσε, για τυπικούς λόγους, ο δεύτερος μειοδότης του διαγωνισμού για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης σε έναν μαρτυρικό για την Ισραηλιτική Κοινότητα χώρο, στη Θεσσαλονίκη.

Εξαιτίας αυτής της προσφυγής, το εμβληματικό έργο παραμένει στον «πάγο», παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση είναι ήδη εξασφαλισμένη από το Πράσινο Ταμείο. Η προσφυγή του δεύτερου αναδόχου εκδικάστηκε στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου και η απορριπτική απόφαση έφτασε τώρα στα χέρια της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, ο δεύτερος ανάδοχος έχει προθεσμία δέκα ημερών ώστε να προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο. Στην περίπτωση που δεν το πράξει, το έργο της ανάπλασης θα ξεκινήσει άμεσα από τον δήμο Θεσσαλονίκης, εάν όμως προσφύγει θα υπάρξει και νέα καθυστέρηση.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έχει χαρακτηρίσει σε πρόσφατη συνάντηση με τους δημοσιογράφους «προσωπικό καημό την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας», υποστηρίζοντας πως οι συνεχείς προσφυγές οδηγούν σε συνεχή αδιέξοδα και στερούν από την πόλη έναν ζωτικής σημασίας δημόσιο χώρο.