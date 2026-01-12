Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας και βιντεοσκόπησαν το περιστατικό

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης επίθεσης σε βάρος ανήλικης που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν έπειτα από έρευνα οι αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, μια 14χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση από τέσσερα ανήλικα άτομα, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν από ερωτική αντιζηλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις νεαροί, τρείς κοπέλες (17, 13, 12 ετών) και ένα αγόρι ηλικίας 15 ετών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωσή της, οι τέσσερις ανήλικοι που ταυτοποιήθηκαν προσέγγισαν την 14χρονη και έπειτα από λεκτική διαμάχη, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, τρείς εκ των δραστών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την, ενώ η τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.