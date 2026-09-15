Μαρινάκης: “Προσωπική μου θέση να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία – Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας”

Την ανάγκη να διατηρηθούν δημοσιονομικές εφεδρείες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και να αποφεύγονται οι εύκολες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα δεδομένα για το ενεργειακό κόστος και τον Οκτώβριο, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Παράλληλα, απέρριψε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν είχαν μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες και τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση απαιτεί ευρωπαϊκή και όχι μόνο εθνική αντιμετώπιση. Στο πολιτικό πεδίο, απέρριψε τα σενάρια συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, επέκρινε τη στάση του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση Κασιδιάρη, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Δικαιοσύνης στην απόφαση για τη συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές.

Για το ενεργειακό κόστος και το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι για τον Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και των διυλιστηρίων. Σημείωσε ότι για τον Οκτώβριο η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα, έχοντας κρατήσει «εφεδρείες για το 2026», προκειμένου να δοθεί «ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές». Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κινδυνολογία, καθώς η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα έως το τέλος του μήνα.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το ενεργειακό κόστος «το νούμερο ένα θέμα» και επέκρινε τις πολιτικές δυνάμεις που, όπως είπε, «μαξιμαλίζουν, πλειοδοτούν, τάζουν όσα περισσότερα μπορούν», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν συγκεκριμένα όρια. «Για να μπορούμε να τα δώσουμε αυτά πρέπει να μας έχει μείνει και κάτι», σημείωσε, αναφερόμενος στη δυνατότητα στήριξης απέναντι στις αυξήσεις του φυσικού αερίου, του ρεύματος και του ντίζελ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά «ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο».

Αναφορικά με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι οι προσωρινές και στοχευμένες παρεμβάσεις στην αντλία απέφεραν μεγαλύτερο όφελος στους καταναλωτές από μια μείωση του ΕΦΚ στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ. Παράλληλα, ανέφερε ότι μια τέτοια επιλογή θα είχε πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο θα μπορούσε να στερήσει πόρους από άλλες παρεμβάσεις, όπως η στήριξη των συνταξιούχων. «Σημασία έχει πρώτα τι έχεις κάνει και μετά τι θα μπορούσες να κάνεις», σημείωσε, επιμένοντας στην ανάγκη κοστολόγησης κάθε μέτρου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα «πρωταγωνίστησε και μίλησε πρώτη» – για να είμαστε δίκαιοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με κάποιους ομολόγους του, με πρώτο τον Πολωνό ομόλογό του- για την ανάγκη στήριξης απέναντι στο ενεργειακό κόστος και υποστήριξε ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Τόνισε ότι μια τόσο μεγάλη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς «οι αντοχές κάθε κράτους, αλλά και της Ελλάδας είναι συγκεκριμένες», όπως και οι οροφές δαπανών. Για πιθανές νέες ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις, πάντως, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, λέγοντας ότι είναι καλύτερο να αναμένονται οι αποφάσεις «για να μην δημιουργούμε προσδοκίες».

Εκτενώς αναφέρθηκε και στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και στο ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων του. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί αναίρεση στον Άρειο Πάγο, και ως εκ τούτου, βάσει του Συντάγματος, διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Επισήμανε, ωστόσο, ότι διαφορετικό είναι το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμματα των οποίων αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα. Τόνισε ότι «το αν ένα κόμμα, με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει η Δικαιοσύνη». Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στην περίπτωση ενός «αχυράνθρωπου», υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Για τα δημοσιεύματα σχετικά με την πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Απέρριψε, πάντως, τις αιτιάσεις περί ανοχής της κυβέρνησης απέναντι στην ακροδεξιά, υπογραμμίζοντας ότι επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής και δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στον ‘Αρειο Πάγο να αποκλείει από τις εκλογές κόμματα με καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση αρχηγούς.

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Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά και τα σενάρια περί συνεργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι είναι «αστείο» να συζητάμε κάτι τέτοιο για πάρα πολλούς λόγους. Ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός εκφράζει μια διαφορετική πολιτική λογική, σύμφωνα με την οποία «πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά ανακοινώνουμε μέτρα», σε αντίθεση, όπως υποστήριξε, με την πολιτική της «πλειοδοσίας» που αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε τη σημερινή πολιτική του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι έχει μετατοπιστεί προς μια λογική παρόμοια με εκείνη των κομμάτων του λαϊκισμού. Είπε: «Το ΠΑΣΟΚ, μετά την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα όπως εκείνα τα κόμματα που πριν από 10 χρόνια κατήγγειλαν το ΠΑΣΟΚ, ενώ τότε το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε. Άρα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να γίνει ένα κόμμα παρόμοιο, δεν θα πω ίδιο, κάθε κόμμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, με παρόμοια λογική, με συμπόρευση αρκετές φορές όπως και στη ρητορική, σας θυμίζω την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τα κόμματα του λαϊκισμού». Επικαλέστηκε, μάλιστα, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τον ισχυρισμό ότι αυτό κοστίζει 4 δισ. ευρώ στην τετραετία, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη θα είχαν κόστος 4 δισ. ευρώ ετησίως.

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Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και την εκλογική μάχη του 2027, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η επιτυχία της ΝΔ δεν εξαρτάται από κανένα άλλο κόμμα. Τόνισε ότι οι πολίτες θα κρίνουν την κυβέρνηση με βάση αφενός το πόσο από το πρόγραμμα του 2023 υλοποιήθηκε και αφετέρου το κατά πόσο το σχέδιο για το 2027 θα είναι «πειστικό, κοστολογημένο και ρεαλιστικό». Δήλωσε αισιόδοξος για την εκλογική έκβαση, σημειώνοντας ότι το κυβερνητικό σχέδιο «έχει αρχή, μέση και τέλος». Τόνισε: «Δεν πετάω στα σύννεφα, καταλαβαίνω ότι θα ‘ρθουν εκλογές και ότι θέλουν αγώνα. Είμαι αισιόδοξος γιατί όταν έρθει εκείνη η ώρα, το δικό μας σχέδιο έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι, με παραδοχή λαθών, αλλά οδηγεί κάπου, είναι κοστολογημένο, λες στον κόσμο “εγώ θα δώσω τόσα γιατί τα βρήκα από ‘κει, εγώ μειώνω φόρους, αλλά αυξάνω τα έσοδα”».

Τέλος, αναφερόμενος στην προσωπική του άποψη για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η θέση που εξέφρασε για επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας δεν αποτελεί κυβερνητικό σχεδιασμό. «Δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά», τόνισε. Ανέφερε ότι πρόκειται για τους εποχικά εργαζόμενους, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, σημειώνοντας ότι η σχετική συζήτηση αφορά αποκλειστικά την προσωπική του άποψη για την ενίσχυση της επιστροφής στην εργασία και επέμεινε στην ανάγκη να ανοίξει κάποια στιγμή η συζήτηση ώστε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, «να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία».