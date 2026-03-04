Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου σε σχολείο στα Πεύκα – Συνελήφθη ένας 17χρονος

Ένα άγριο περιστατικό βίας με ανηλίκους εξελίχθηκε χθες (3/3) στα Πεύκα Θεσσαλονίκης όταν μαθητής επιτέθηκε σε συμμαθητή του στις τουαλέτες.

Σύμφωνα με το Rthess, 17χρονος μαθητής λυκείου στα Πεύκα γρονθοκόπησε στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος συνομήλικό του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε εντός σχολικού ωραρίου και φέρεται να οφείλεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.