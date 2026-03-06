Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Θεσσαλονίκη: 74χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην παλιά παραλία

O άνδρας έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του λιμενικού σώματος.

Ο 74χρονος ανασύρθηκε από το νερό με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

