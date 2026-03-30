Θεσσαλονίκη: 23χρονος Αφγανός έδινε ναρκωτικά και βίαζε ανήλικες – Από 13 έως 14 ετών τα θύματα του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Θεσσαλονίκη η δράση ενός 23χρονου Αφγανού, που προσέφερε ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικες και εν συνεχεία τις κακοποιούσε σεξουαλικά. Μέχρι στιγμής τρεις ανήλικες ηλικίας από 13 έως 14 ετών, από την περιοχή της Πυλαίας, τον έχουν καταγγείλει στις αρχές.

Η αποκάλυψη της δράσης του ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν μια 13χρονη τον κατήγγειλε πως ο 23χρονος την κάλεσε στο σπίτι του στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Της έδωσε αλκοόλ και ναρκωτικά και όταν εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια των ουσιών, την βίασε. Με παρόμοιο τρόπο είχε δράσει και σε βάρος μιας 14χρονης όπου αφού της «πότισε» με αλκοόλ στην συνέχεια της πρότεινε να κάνουν χρήση ναρκωτικών και ασέλγησε σε βάρος της.

Παράλληλα, από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως ο 23χρονος διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους, έναντι αμοιβής στην πλατεία Ναβαρίνου. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, εντόπισαν ναρκωτικά χάπια, δυο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με MDMA, βάρους 1,47 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι αρχές προχώρησαν στην άρση απορρήτου των επικοινωνιών για να διαπιστώσουν πόσα ακόμη κορίτσια έπεσαν θύματα του, αλλά και να εντοπίσουν το «πελατολόγιο» του και τους προμηθευτές των ναρκωτικών.