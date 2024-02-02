Θεσσαλία: Αγρότες απέκλεισαν την ΕΟ Λάρισας -Ιωαννίνων – Νέα σύσκεψη στον Πλατύκαμπο

Τα μέτρα στήριξης των αγροτών που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καλύπτουν – όπως φαίνεται – τις απαιτήσεις των αγροτών της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Τhesstoday οι αγρότες μιλούν για κοροϊδία και ζητούν να νομοθετηθεί αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ όσον αφορά στις ανακοινώσεις για το ρεύμα υποστηρίζουν είναι δώρον άδωρον γιατί οι γεωτρήσεις είναι διαλυμένες και δεν θα λειτουργήσει τίποτα για τους επόμενους μήνες. Αίτημα τους παραμένει πλαφόν 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.



Δεκάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο του Ζάρκου αποκλείουν συμβολικά την Εθνική Οδό Λάρισας – Ιωαννίνων στέλνοντας ένα νέο μήνυμα προς την κυβέρνηση.

Νωρίτερα και στην ΕΟ Λάρισας – Κοζάνης, παραγωγοί του Τυρνάβου απέκλεισαν συμβολικά την κυκλοφορία.

Σύσκεψη στον Πλατύκαμπο – Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Στις 5 το απόγευμα η πανθεσσαλική επιτροπή θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στον Πλατύκαμπο με βασικό αντικείμενο τις επόμενες κινήσεις και φαίνεται ότι η πρόταση για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού είναι κάτι που βλέπουν πιο ζεστά πλέον.

Το Σάββατο στις 12.00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει το μεγάλο συλλαλητήριο στην Agrotica, όπου αναμένεται μαζική συμμετοχή από τους αγρότες της Θεσσαλίας.