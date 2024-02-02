Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο των αγροτών θα επεκταθεί και το 2024 – 82 εκατ. το κόστος

Απαντώντας στον Αλέξη Χαρίτση – στο πλαίσιο της “Ώρας του Πρωθυπουργού”-που είπε πως σύρθηκε στη Βουλή για το θέμα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο αφού αυτή “είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στην εθνική αντιπροσωπεία να μιλήσω για το θέμα αυτό”.

“Επιλέγω την από κοινού αποτελεσματικότητα από την κομματική σκοπιμότητα”, είπε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως στο θέμα των αγροτών δεν πρέπει να υπάρχουν διαξιφισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δύο είναι οι προτεραιότητες που μας απασχολούν. Να στηρίξουμε τους δοκιμαζόμενους Θεσσαλούς ωστε να μπορέσουν να ξαναχτίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη ζωή τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον τόπο τους. Παράλληλα, να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε τις υποδομές που διέλυσε η ορμή του νερού”, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως είναι μία άσκηση χρονοβόρα και κοστοβόρα με υπολογιζόμενο κόστος σε βάθος τετραετίας τα 3,3 δισ. Ευρώ.

“Οι αποζημιώσεις θα φτάσουν ενδεχομένως το 1 δισ. Ευρω. Κάναμε πολλά και ενδεχομένως πιο γρήγορα από ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτος”, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια.

«Τα σχολεία θα έχουν πλήρως αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της ερχόμενης σχολικής χρονιάς με δωρεά των Ελλήνων εφοπλιστών. Θα ανοίξουν τον Σεπτέμβριο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν την θεομηνία του Ντάνιελ. Δεν υπάρχει μαθητής σήμερα στη Θεσσαλία που να μην παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά του» είπε ο πρωθυπουργός σε άλλο σημείο της απάντησής του στη Βουλή.

“Να ανακοινώσω ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών και καθώς η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί για για το 2024”, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

“82 εκατ. Ευρώ ακόμα”, συμπλήρωσε

Οι αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ

«Τα αντικειμενικά εμπόδια είναι πολλά. Οι αποζημιώσεις έχουν και αυτές τις δικές τους ιδιαιτερότητες και μπορεί να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ. Κάναμε πολλά και σίγουρα τα έχουμε κάνει γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Η πρώτη αρωγή έχει χορηγήσει 148 εκατ. σε 43.000 νοικοκυριά αγρότες και επιχειρήσεις, άλλα 20 εκατ. έχουν δοθεί ως προκαταβολές σε επιχειρήσεις και σήμερα ξεκινούν οι προκαταβολές του 50% της τελικής κρατικής αρωγής σε κτηνοτρόφους καλλιεργητές πέρα από τα 150 εκατ. που έχουν εισπράξει από τον ΕΛΓΑ» σημείωσε ο πρωθυπουργός που τόνισε ότι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι «να στηρίξουμε τους δοκιμαζόμενους Θεσσαλούς για να ξαναχτίσουν όσο πιο γρήγορα τις ζωές τους και να ανακατασκευάσουμε τις υποδομές που καταστράφηκαν από την θεομηνία Daniel».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπτώσεις και στο αγροτικό ρεύμα

“Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για ένα άλλο ζήτημα το οποίο τίθεται δικαιολογημένα μετ επιτάσεως και αυτό είναι το κόστος του ρεύματος. Θα ήθελα λοιπόν να ανακοινώσω ότι σε πρώτη φάση η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Δηλαδή τους μήνες των υψηλών καταναλώσεων”, ανακοίνωσε ακόμα.

Τον Απρίλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει το σύνολο των ενισχύσεων

«Από την πλευρά της η κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και με ειδικές πρωτοβουλίες όπως η χθεσινή δέσμευση του υπουργού που απαντά σε ένα βασικό αίτημα» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Τον Απρίλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί κάτι που σημαίνει ότι το αγροτικό εισόδημα θα ενισχυθεί με 750 εκατ. ευρώ ζεστό χρήμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός θέλησε να ολοκληρώσει τη δευτερολογία του αναφερόμενος στα θέματα των υποδομών.

Οι υποδομές που καταστράφηκαν στον Ντάνιελ ήταν πάρα πολλές είπε και τόνισε ότι πρόκειται για έργα για τα οποία απαιτείται χρόνος. Βέβαια τόνισε πως «όταν κόβεται ένας δρόμος σε ένα χωριό πρέπει να πάει δρόμος στο χωριό. Λοιπόν θα πάει ο δρόμος στο χωριό με προσωρινό τρόπο και θα ‘ρθουμε στη συνέχεια να φτιάξουμε αυτό το δρόμο σωστά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαταρία αυτοκινήτου: Τα συμπτώματα που δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θρήνος για τον Χρήστο Βολικάκη – «Γιατί ρε φίλε;…»