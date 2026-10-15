Θεσσαλονίκη: 54χρονη είχε στο σπίτι της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες σε ακατάλληλες συνθήκες

Πάνω από 200 ζώα εντοπίστηκαν σε κατοικία 54χρονης σε περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, χωρίς να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης συνέλαβαν τη γυναίκα, έπειτα από επεισόδιο που είχε με 35χρονη, από την Αλγερία, κατά το οποίο φέρεται να την απείλησε.

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Στον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη διατηρούσε στην οικία της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψή της, ενώ η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.