Θεοφάνια: Έριξαν τον σταυρό σε πισίνα δωματίου Airbnb – Δείτε το βίντεο

Την ημέρα των Θεοφανίων τα είδαμε πραγματικά όλα. Σε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, λιμάνια και δεξαμενές, ο Τίμιος Σταυρός ρίχτηκε για ακόμη μία χρονιά, τηρώντας το έθιμο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όμως, αυτό που δύσκολα συναντά κανείς είναι ο αγιασμός των υδάτων… σε πισίνα δωματίου βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Κι όμως, φέτος συνέβη και αυτό. Σε χωριό της ελληνικής περιφέρειας, σε πισίνα δωματίου που εκμεταλλεύονται μέσω Airbnb, ο ιερέας τέλεσε κανονικά την ακολουθία των Θεοφανίων, ρίχνοντας εκεί τον Σταυρό, ώστε να μπορέσουν να δουν και να ακούσουν τη λειτουργία οι κάτοικοι του χωριού που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο από μητέρα, της οποίας ο γιος συμμετείχε στη διαδικασία και ήταν εκείνος που τελικά έπεσε στην πισίνα για να πιάσει τον Σταυρό. Το βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις.

Αξιοσημείωτο ήταν και το χαλαρό κλίμα της στιγμής, καθώς ο ιερέας, αστειευόμενος, προσποιήθηκε ότι ρίχνει νωρίτερα τον Σταυρό, με τον μικρό δίπλα του να «ψαρώνει» και τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η τελετή συνεχίστηκε κανονικά και ο νεαρός κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό, με τον κόσμο να τον χειροκροτεί θερμά.

Η τήρηση του εθίμου ήταν μάλιστα τόσο πιστή, που δεν έλειψε ούτε η απελευθέρωση περιστεριού, δίνοντας έναν ακόμη πιο συμβολικό τόνο στη λιτή αλλά ξεχωριστή τελετή.

Ένα διαφορετικό σκηνικό Θεοφανίων, που απέδειξε πως το έθιμο μπορεί να προσαρμοστεί ακόμη και στα πιο απρόσμενα μέρη, χωρίς να χάνει τον συμβολισμό και τη σημασία του.