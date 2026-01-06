Θεοφάνεια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε ισχύ τίθενται σήμερα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία.

Στην Αθήνα, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στον Πειραιά ο αγιασμός των υδάτων θα τελεστεί στην αποβάθρα του Λιμένος Πειραιώς, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στην περιοχή του Κολωνακίου και της Δεξαμενής θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από τις 06:00 έως τις 13:00, στους εξής δρόμους:

Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και Πλατείας Φιλικής Εταιρείας

Δημοκρίτου, μεταξύ Σόλωνος και Σκουφά

Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της

Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής

Φωκυλίδου, μεταξύ Γλύκωνος και Πινδάρου

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, μεταξύ Τσακάλωφ και Σκουφά

Ηροδότου, μεταξύ Πατριάρχου Ιωακείμ και Πλατείας Δεξαμενής

Ηρακλείτου, μεταξύ Πλατείας Δεξαμενής και Σκουφά

Πατριάρχου Ιωακείμ, μεταξύ Τσακάλωφ και Ηροδότου

Ρυθμίσεις στον Πειραιά για τον αγιασμό των υδάτων

Στον Δήμο Πειραιά θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας από τις 09:00 έως τις 13:00, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως τις 13:00, στις εξής οδούς:

Βασιλέως Γεωργίου, μεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντιστάσεως

Ακτή Μιαούλη, μεταξύ Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας, και στα δύο ρεύματα

Εθνικής Αντιστάσεως, μεταξύ Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού

Ακτή Ποσειδώνος, μεταξύ Αριστείδου και Ακτής Μιαούλη

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στις συγκεκριμένες οδούς, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.

Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7, από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ». Η γραμμή θα εξυπηρετεί το δρομολόγιο Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Με πρόγραμμα Κυριακής τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών, λόγω της εορτής των Θεοφανείων.