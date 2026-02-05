Θεία της δασκάλας γιόγκα: «Η 56χρονη ήταν ατίθαση, τα παιδιά τρόμαξαν με τις εκρήξεις»

Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα προκαλούσε απόλυτο τρόμο σε όποιον αρνιόταν να τη βοηθήσει. Απευθυνόμενη σε κοντινά της πρόσωπα για οικονομική βοήθεια ή φιλοξενία, εκείνη δεν δίσταζε να εκδικηθεί όσους της έλεγαν «όχι», προκαλώντας εκρήξεις στα αυτοκίνητά τους.

Σε διάστημα μόλις 12 ημερών, η δασκάλα πραγματοποίησε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε περιοχές όπως η Νέα Ερυθραία, η Μεταμόρφωση και η Κηφισιά. Παρά την εικόνα που παρουσίαζε δημόσια ως γυμνάστρια που απολαμβάνει τη ζωή και τα ταξίδια, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική: κρυβόταν πίσω από αλλεπάλληλες εκρήξεις που στόχευαν τα οχήματα φίλων και συγγενών της.

Το «Live News» αποκάλυψε τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, παρουσιάζοντας αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων της και συγκλονιστικές εικόνες από τις επιθέσεις που της αποδίδονται. Η γυναίκα συνελήφθη και, μετά την προφυλάκισή της, μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Η πρώτη της επίθεση σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Μεταμόρφωση, όταν έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητο μιας θείας της. Η δεύτερη επίθεση συνέβη μόλις έξι μέρες αργότερα στη Νέα Ερυθραία, όταν καταστράφηκε το όχημα ενός οικογενειακού φίλου της, ενώ η τρίτη έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά, όπου υπήρξε επίθεση σε αυτοκίνητο πρώην γειτόνισσάς της. Δύο μέρες αργότερα, η 56χρονη συνελήφθη.

Στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα εμφανιζόταν με ύφος υπεροχής και εκδικητικό, γράφοντας: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα». Σε άλλες αναρτήσεις της ανέφερε: «Δείτε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου, πώς αντιδρούν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Σαν να βλέπουν τη θεία δίκη».

Πότε ξεκίνησαν οι πρώτοι εμπρησμοί

Στις 23 Ιανουαρίου, μια ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε τη γειτονιά της Νέας Ερυθραίας. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την έκρηξη του εμπρηστικού μηχανισμού που είχε τοποθετήσει η 56χρονη στο όχημα ενός οικογενειακού φίλου της. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, πανικόβλητος, προσπάθησε με όσα μέσα είχε στη διάθεσή του να σβήσει τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.

Την περασμένη Πέμπτη (29/01), στην Κηφισιά, το αυτοκίνητο πρώην γειτόνισσας της 56χρονης έγινε στόχος εμπρησμού και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η ιδιοκτήτρια του οχήματος, μιλώντας στο «Live News», αποκάλυψε πως η 56χρονη της είχε ζητήσει στο παρελθόν οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Η γυναίκα δεν μπορούσε τότε να την εξυπηρετήσει και δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της για χρόνια. Όταν ρωτήθηκε για την επίθεση, εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι, μετά από τόσα χρόνια, η 56χρονη προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια, αναφέροντας: «Ήμασταν παλιά γειτόνισσες και μου είχε ζητήσει βοήθεια, αλλά δεν μπορούσα να τη φιλοξενήσω. Δεν την είχα δει για χρόνια και δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Δεν ξέρω τι την έκανε να προχωρήσει σε αυτό μετά από τόσο καιρό. Η έρευνα που γίνεται θα αποκαλύψει πολλά. Είμαι πολύ ταραγμένη».

«Φοβόμαστε για το χειρότερο»

Λίγες ημέρες πριν, στις 17 Ιανουαρίου, η 56χρονη είχε βάλει στο στόχαστρο, σύμφωνα με την Αστυνομία, τη θεία της. Ο εμπρηστικός μηχανισμός που είχε τοποθετήσει κάτω από το αυτοκίνητό της εξερράγη, προκαλώντας πανικό.

Η δασκάλα γιόγκα κατάφερε να διαφύγει πριν από την έκρηξη, καθώς μπήκε στο γκαράζ όπου ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο της θείας της και απομακρύνθηκε προτού συμβεί το περιστατικό. Η θεία της πιστεύει ότι στοχοποιήθηκε επειδή αρνήθηκε να της δώσει χρήματα.

«Το δικό μου αυτοκίνητο έκαψε, εγώ είμαι η θεία. Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ. Τρομάξαμε όλοι, σηκωθήκαμε στο πόδι. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Πάθαμε σοκ», ανέφερε η ίδια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου έτρεμαν από τις εκρήξεις στο κτίριο. Φοβηθήκαμε μήπως πάρει φωτιά όλο το κτίριο, γιατί ακριβώς πάνω από το γκαράζ ήταν το υπνοδωμάτιο και θα μπορούσε να έχει πάρει φωτιά. Από την έκρηξη, το αυτοκίνητο βγήκε από το γκαράζ και κατέληξε στον δρόμο. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχε πάρει φωτιά το κτίριο».

«Είναι ατίθαση κοπέλα. Πού να μείνει εδώ; Φοβόμαστε για το χειρότερο. Ζητάει λεφτά, ήθελε να πάρει λεφτά. Είχε κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, υπήρχε ιατρική φροντίδα, βγήκε από εκεί και από τότε δεν ξέρω τι έγινε», δήλωσε συγγενής του θύματος των εμπρηστικών επιθέσεων. «Πήγε σε πολλούς συγγενείς και τους απειλούσε, ζητούσε χρήματα», κατέληξε.

«Πληρώνουν για να μου στερούν ακόμα και την τροφή και την στέγη»

Η κατηγορούμενη ήταν ήδη γνωστή στις Αρχές, καθώς πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

«Την καλόπιανα, της μιλούσα ευγενικά και εκείνη με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή, και όταν βγήκε, ήθελε χρήματα για να ξαναβρεί το δρόμο της και να γίνει όπως ήταν πριν. Της έδινε ο αδελφός μου χρήματα, αλλά τα σπαταλούσε. Κάποια στιγμή ξανά ζητούσε», δήλωσε η θεία της.

Τα επόμενα χρόνια, η 56χρονη νοίκιασε σπίτι στην Κηφισιά και συστηνόταν ως δασκάλα γιόγκα. Ακόμα και οι άνθρωποι που την είχαν βοηθήσει οικονομικά, δεν γλίτωσαν από τις εκρήξεις που προκάλεσε.

«Πληρώνουν για να μου στερούν ακόμα και την τροφή και την στέγη», έγραφε σε αναρτήσεις της.

Από ό,τι φαίνεται, η 56χρονη παρέμεινε αβοήθητη και με τον χρόνο έγινε ολοένα και πιο επικίνδυνη. Η τύχη, ωστόσο, στάθηκε με το μέρος των θυμάτων, καθώς οι εκρήξεις των παγιδευμένων αυτοκινήτων δεν είχαν τραγικές συνέπειες. Η ίδια, πάντως, δεν είχε προειδοποιήσει κανέναν.

«Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρεία πολλές φορές, αλλά την άφηναν χωρίς επαρκή θεραπεία. Χρειάζεται βοήθεια, όμως δυστυχώς δεν της παρέχεται η σωστή υποστήριξη», δήλωσε ο γιος της για την κατάσταση της μητέρας του.