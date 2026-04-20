Θεόδωρος Ρουσόπουλος: «Απέναντι στην ένταση της αντιπολίτευσης προτάσσουμε την ευθύνη και το έργο μας»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Ρουσόπουλος στο Προσυνέδριο του κόμματος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας όντας στην κυβέρνηση της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά σε όλους και στις οικογένειές σας.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε,

θα ξεκινήσω με μια ιστορία από το παρελθόν. Συνομιλώντας κάποτε με τον ιδρυτή της Παράταξής μας Κωνσταντίνο Καραμανλή, μου είπε ότι δεχόταν διαρκώς κριτική ό,τι και αν έκανε ως πρωθυπουργός. Ακόμη και για τον οδικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, η τότε αντιπολίτευση τον κατηγόρησε ότι κάνει έργο βιτρίνας.

Φανταστείτε να ονοματίζει κάποιος έργο – βιτρίνας έναν οδικό άξονα που ενώνει πόλεις, ενώνει χώρες, δημιουργεί συνθήκες ελεύθερου και ευέλικτου εμπορίου, διευκολύνει τη μετακίνηση προϊόντων και ανθρώπων και που είναι κατεξοχήν έργο ανάπτυξης, έργο προοπτικής.

Η μοίρα όσων πρωτοπορούν είναι να συναντούν την αντίδραση. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις και εμείς τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και σε έργα που προστάτευσαν το μνημείο της Ακρόπολης και που έκαναν την πρόσβαση σε αυτό πιο εύκολη για τα άτομα με αναπηρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ακούσαμε και πρόσφατα, όταν κάποιοι προέβλεπαν ότι οι πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή θα ανέκοπταν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, ενός τουρισμού που σήμερα καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία και εδραιώνει τη χώρα μας ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, για επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.

Και αυτή η δυναμική αφορά και τον νησιωτικό μας χώρο, όπου η πολιτική μας, ως πυλώνας ανάπτυξης, αναδεικνύει τα νησιά μας σε ισχυρό πλεονέκτημα για μια θελκτική χώρα με σύγχρονο τουρισμό και ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα και βέβαια την ισχυρότερη ναυτιλία του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγαπητοί φίλοι,

Αντιδράσεις πάντοτε θα υπάρχουν αλλά μια κυβέρνηση, εν τέλει, κρίνεται κυρίως από τα αποτελέσματά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνησή μας εντείνονται. Και είναι σαφές γιατί.

Μια αντιπολίτευση καθηλωμένη σε χαμηλά ποσοστά, επιλέγει να επενδύσει στην ένταση,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ελπίζοντας ότι αυτή θα της αποφέρει πολιτικό όφελος.

Όμως, σε ταραγμένους καιρούς, αυτό που μετρά δεν είναι η ένταση. Είναι η ευθύνη. Είναι το ποιος μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία των πολιτών και ποιος μπορεί να δώσει προοπτική στη χώρα.

Δεν τα κάναμε όλα τέλεια. Δεν αγνοούμε τα λάθη μας, ούτε εθελοτυφλούμε μπροστά σε αυτά. Τα λάθη, μαζί με τα έργα που υλοποιήσαμε στον δρόμο που διανύσαμε τα τελευταία επτά χρόνια, θα αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου στο συνέδριό μας τον Μάιο.

Σήμερα, στο τέταρτο κατά σειρά προσυνέδριό μας -αφιερωμένο στα μεγάλα έργα και τις υποδομές, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στην νησιωτική πολιτική- έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: Να ανατρέξουμε στην Ελλάδα που παραλάβαμε και να αποτιμήσουμε, με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση, όσα πετύχαμε από το 2019 έως σήμερα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα το αύριο.

Πριν αφήσω το βήμα θέλω να ευχηθώ περαστικά, στον αγαπημένο φίλο μου Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος δεν είναι μόνον ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και εξέχον στέλεχος της Παράταξής μας, αλλά και ένας πολιτικός ήθους.

Σας ευχαριστώ.