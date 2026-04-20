ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λιοσίων: Απολογείται την Πέμπτη ο 16χρονος Σουδανός – Το βαρύ κατηγορητήριο

Η 16χρονη κοπέλα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και πήρε για την Πέμπτη (22/4) ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε με μηχανή την 16χρονη στην Λιοσίων το περασμένο Σάββατο.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για δύο κακουργήματα για Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγηση και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και ασέλγειας. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε σχολικούς χώρους.

Κατηγορούμενοι για το ίδιο τροχαίο είναι και τρία ακόμα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για: Υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Εν τω μεταξύ, η 16χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, με την κατάστασή της να κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

