Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Άλλες τρεις κλήσεις για μέθη δέχθηκε το ΕΚΑΒ από το ίδιο σημείο

Νέες πληροφορίες για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού στο Γκάζι έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο βράδυ όπου το νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή του έξω από το κλαμπ που διασκέδασε με φίλους της, το ΕΚΑΒ δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις προκειμένου να παραλάβει ενήλικες μεταξύ 20-26 ετών με μέθη και λιποθυμία.

Μάλιστα, μετά την παραλαβή τους τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.