Θανατηφόρο τροχαίο μεταξύ Ι.Χ. και φορτηγού στον Μαραθώνα – Ένας νεκρός και μία τραυματίας (pics)

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις του

Θανατηφόρο τροχαίο μεταξύ Ι.Χ. και φορτηγού στον Μαραθώνα – Ένας νεκρός και μία τραυματίας (pics)
UPD: 09:51

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/1/2024) στον Μαραθώνα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πρώτου οχήματος.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4:30 το πρωί της Δευτέρας στη συμβολή της Λεωφόρου Κάτω Σουλίου και της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, όταν τα δύο οχήματα υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του, τον οδηγό του Ι.Χ., καθώς και μια γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος

