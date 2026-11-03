Νίκαια: 28χρονος πυροβόλησε στον αέρα και σε μηχανή
Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμό
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου στη διασταύρωση Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, στη Νίκαια.
Συγκεκριμένα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένας 28χρονος πυροβόλησε σε μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στον αέρα.
Ο άνδρας συνελήφθη στην συμβολή των οδών Μακεδονίας Κορίνθου και οδηγήθηκε στην ασφάλεια.
Στην οδό Ανδριανουπολεως βρέθηκε μια καραμπίνα και τέσσερις κάλυκες.
Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμό.
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