Νίκαια: 28χρονος πυροβόλησε στον αέρα και σε μηχανή

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου στη διασταύρωση Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, στη Νίκαια.

Συγκεκριμένα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένας 28χρονος πυροβόλησε σε μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στον αέρα.

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Ο άνδρας συνελήφθη στην συμβολή των οδών Μακεδονίας Κορίνθου και οδηγήθηκε στην ασφάλεια.

Στην οδό Ανδριανουπολεως βρέθηκε μια καραμπίνα και τέσσερις κάλυκες.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμό.